В Оренбуржье осудили врача, получавшую взятки за оформление больничных

Медногорский городской суд рассмотрел уголовное дело теперь уже бывшего медицинского работника. Женщина признана виновной в получении взятки должностным лицом и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с марта 2023 года по февраль 2024 года врач-терапевт получила от пациентов взятки на общую сумму 32 тыс. руб. Деньги она брала за оформление фиктивных больничных листов и внесение ложных сведений в медицинские документы.

Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа на сумму 300 тыс. руб., а также лишил ее права заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей листов нетрудоспособности, на 4 года.

Алексей Алексеев