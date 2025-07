Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как тема счастливого замужества находит отражение в одежде и ювелирных изделиях.

«Something old, Something new, Something borrowed, Something blue», — так звучит старинный английский стишок о талисманах, необходимых любой невесте. Каждый из них обладает важным смыслом: «что-то старое» олицетворяет связь с родным домом, «новое» — начало супружеской жизни, «одолженное» — поддержку близких, а «синее» — верность в браке. Считается, что присутствие всех символов в наряде подарит невесте счастливое замужество.

В коллекции 4 Something линии Special мы решили обыграть эту традицию по-своему»,— заявляет бренд Ushatava. «По-своему» тут и правда необычно: так, в коллекции весна-лето 2025 есть юбка с надписью синим: «Something old, something new, something borrowed, something blue» или сумка-шоппер с принтом букета невесты из белых роз. Давайте вспомним украшения и аксессуары, которые подойдут такой нестандартной невесте.

Многие невесты любят тиары, и для необычного лука тиара тоже найдется. Например, у Шона Лина, и не одна: как мы помним вместе со шляпником Филиппом Трейси и дизайнером Александром Маккуином они творили на подиумах чудеса. На мой вкус подошла бы тиара Crown of Thorns, то есть терновый венец, но можно посмотреть и другие варианты.

Кольцо тоже должно быть необычным. Такое, как у Соланж Азагури Партридж. Это кольцо знаменитый дизайнер и некогда креативный директор Boucheron сделала себе лично. Как рассказывает Соланж: «Это мое помолвочное кольцо. Я спроектировала его лет 30 назад. Оно сделано из золота с неограненным алмазом-октаэдром. Я приобрела алмаз через друга, который был алмазным дилером».

Колец с неограненными алмазами, думаю, все видели немало. Но у Соланж оно и, правда, оригинальное. Дутое крупное кольцо из желтого золота с асимметричным расположенным сбоку октаэдром, словно прорывающимся через золотую поверхность — очень эффектно.

Анна Минакова