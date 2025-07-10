В Татарстане в пятницу, 11 июля, ожидаются грозы с усилением ветра до 21 м/с, а также град и туман. Об этом говорится в экстренном сообщении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 11 июля ожидаются грозы с ветром до 21 м/с

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане 11 июля ожидаются грозы с ветром до 21 м/с

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра республики, завтра в Казани ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами, локально возможен град. Ветер северный 4–9 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления до 16–21 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.

Анар Зейналов