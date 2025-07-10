Ижевчанин осужден за дискредитацию ВС РФ после ссылки в сети на видео иноагента

59-летний ижевчанин Андрей В. (фамилия не озвучивается) оштрафован за размещение на своей странице во «ВКонтакте» ссылки на видеоролик оппозиционного политика и блогера Максима Каца (признан иностранным агентом), пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», его признали виновным в дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). По данным издания, видеоролик посвящен военным действиям на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Максим Кац (иноагент.— “Ъ-Удмуртия”) попросил всех репостнуть этот видеоролик. Я опубликовал ссылку у себя на странице. Потом меня вызвали в отдел центра “Э”, где со мной поговорили. Самое интересное — я давно не пользуюсь “ВКонтакте”. Ссылка на видеоролик не открывается без VPN. Тогда даже закона о дискредитации еще не было»,— цитирует его слова Telegram-канал.

В феврале Андрею В. назначили штраф 30 тыс. руб. В июне на это решение была подана апелляционная жалоба, в которой, пишет Telegram-канал, осужденному отказали. В жалобе он ссылался на истекший срок давности правонарушения. Ранее Андрей В. был оштрафован за участие в протестной демонстрации.