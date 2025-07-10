В Уфе сотрудников РЖД обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Демский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году руководитель и начальник отдела кадров Демской дистанции сигнализации, централизации и блокировки (структурное подразделение ОАО «РЖД») фиктивно трудоустроили шестерых знакомых. Полученную зарплату они делили между собой. Причиненный компании ущерб от действий обвиняемых оценили в 3,5 млн руб. На их имущество наложен арест.

Венера Хисамова