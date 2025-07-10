Лавров и Рубио на встрече в Малайзии обсудили двусторонние отношения и Украину

На полях АСЕАН в Куала-Лумпуре завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Они обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, обстановку вокруг Ирана и Сирии и нормализацию двусторонних дипломатических миссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах

Фото: МИД России Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах

Фото: МИД России

«Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий»,— сообщил российский МИД.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности. Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве. Однако американская сторона предложила отложить консультации.

Лусине Баласян