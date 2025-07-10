Волгоградец пойдет под суд за хищение 1,9 млн путем оформления займов на физлиц

Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 159 УК РФ, ст. 272 УК РФ) в отношении 20-летнего жителя Волжского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с июня 2023 года по март 2024 года фигурант неправомерно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Речь идет об аккаунтах пользователей в одном из сервисов.

При помощи персональных данных физлиц фигурант зарегистрировал личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций и одного из банков. Далее он оформил от их имени потребительские займы на общую сумму свыше 1,9 млн руб. и похитил эти денежные средства.

Свою вину молодой человек полностью признал. Ему вменяют 12 эпизодов мошенничества и 31 эпизод неправомерного доступа к компьютерной информации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Павел Фролов