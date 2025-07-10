Следствие опровергло информацию о допросе главы аппарата мэрии Жигулевска

Следственные действия с руководителем аппарата администрации Жигулевска Алексеем Домничевым не проводились, и его не допрашивали. Информация о том, что чиновник заинтересовал силовиков в связи с расследованием уголовного дела в отношении главного консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области Максима Мрыкина, является ложной. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о задержании Алексея Домничева в связи с расследованием уголовного дела о посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его фигурантами стали Максим Мрыкин и житель Самары, данные которого не разглашаются. По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемые получили 900 тыс. руб. от местного жителя за помощь в регистрации его кандидатом в депутаты. Суд арестовал Максима Мрыкина.

Георгий Портнов