«"Реал" в итоге даже гол престижа забить не смог»

ПСЖ вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в США. В полуфинале парижане крупно обыграли мадридский «Реал» со счетом 4:0. Теперь в финале «Пари Сен-Жермен» встретится с лондонским «Челси». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Безумные скидки на билеты, которые организаторы делали, что бы заполнить трибуны во время матчей клубного чемпионат мира, не действовали перед игрой ПСЖ—«Реал». Чтобы увидеть противостояние по вывеске достойное финала Лиги чемпионов, нужно было заплатить минимум $200, что неудивительно. Казалось, Килиан Мбаппе сделает что-то невероятное, чтобы показать своим бывшим одноклубникам из Франции, что он может, выходя на поле в майке королевского клуба. Но все сразу пошло не по плану. Пара защитников «Реала» Рауль Асенсио—Антонио Рюдигер, начала так, уж простите, косячить, что голы в ворота Тибо Куртуа посыпались один за другим. Когда Энди Руис на 24-й минуте сделал счет 3:0, даже комментатор Владислав Прусов начал просить игроков из Мадрида вернуться в игру.

Первый тайм вполне мог завершиться и с более крупным счетом. Опасных моментов у парижан было предостаточно. Обычно, когда «Реал» пропускал, эксперты всегда говорили, что мадридцы могут в любой момент перевернуть игру, но в этот раз было видно, что на поле команды разного уровня. Дмитрий Булыкин, который не один сезон играл в Европе, в перерыве в «Реал» уже не верил: «Вся команда вышла какая-то расслабленная, им уже в первом тайме могли забить очень много. После трех обычно не возвращаются. Но это "Реал", если он во втором тайме забьет один-два мяча, то еще можно что-то говорить. Но я думаю, ПСЖ просто не даст, они в очень хорошей форме: везде двигаются, везде возвращаются».

Двигались и возвращались игроки ПСЖ и во втором тайме. Может быть, не так быстро, но этого было достаточно, чтобы удержать преимущество. Даже когда на поле появилась старая гвардия во главе с Лукой Модричем, ничего не изменилось. «Реал» в итоге даже гол престижа забить не смог. Можно, конечно, говорить, что клубный чемпионат мира не тот турнир, где Мадрид будет напрягаться или сетовать на перебор карточек, который лишил клуб игроков основы, но тот факт, что королевский клуб так безвольно проигрывает, да еще и крупно, навевает определенные мысли, которыми делился с болельщиками сливочных комментатор: «Даже непонятно, что больше трагедия, — то, что у "Реала" не было моментов, или что он проигрывает с треском (0:3)»?

Причем в концовке ПСЖ буквально унизил Мадрид, забив четвертый гол. После этого автор мяча Гонсало Рамуш театрально присел у бровки и показал, что забивал так легко, словно это было в компьютерной игре. 4:0 и ПСЖ оправляется в финал, где 13 июля сойдется с «Челси», причем именно французская команда будет фаворитом. А болельщикам «Реала» остается ждать начала сезона, где станет понятно, что это было — серьезный кризис или просто не самое серьезное отношение к турниру.

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Владимир Осипов