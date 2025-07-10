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На юге и востоке Ростовской области ожидаются пыльные бури

В Ростовской области сегодня, 10 июля, прогнозируют возникновение пыльных бурь. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Уточняется, что явление ожидается на юге и востоке региона. По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области будет облачно, но без осадков. Ветер восточный и юго-восточный достигнет скорости в 7-12 м/с, в отдельных районах – с порывами до 15-18 м/с. Кроме того, в юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в северо-западных, местами в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс).

Константин Соловьев

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