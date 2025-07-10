Власти Марий Эл представили проект стратегии социально-экономического развития республики до 2036 года с приоритетом на передовые технологии и высокое качество жизни. Жители республики примут участие в разработке документа. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл представили стратегию развития региона до 2036 года

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева В Марий Эл представили стратегию развития региона до 2036 года

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

«Документ рассчитан на несколько этапов. Уже проведена диагностика социально-экономического развития региона и определены приоритетные направления», — отметил Юрий Зайцев.

Стратегия предусматривает превращение Марий Эл в регион передовых технологий, возможностей для молодежи, высокого качества жизни, культуры и гостеприимства. Приоритетом экономического развития станут проекты высокой производительности, способные обеспечить рост зарплат. Конкурентоспособность компаний будет усилена за счет кооперации с вузами в производстве и внедрении инноваций. Система образования станет средой для генерации идей с доступом к глобальным знаниям без необходимости покидать регион.

По словам главы республики, к составлению стратегии привлечены эксперты с многолетним опытом, включая представителей органов власти, бизнес-сообщества и высших учебных заведений. На этапе диагностики также определены основные проблемные зоны развития.

Анар Зейналов