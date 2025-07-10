В Ростове по нацпроекту «Кадры» обучатся 840 человек в 2025 году

В 2025 году в Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Кадры» планируется обучить 840 человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба городской службы занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», сто человек уже приступили к занятиям, и в ближайшее время к ним присоединятся еще 230 обучающихся. В 2024 году благодаря нацпроекту новые профессии освоили 709 ростовчан.

«Проект активно развивается, и набор идет по разным специальностям. Обучиться по направлению городского центра занятости могут жители всей Ростовской области. Приступившие к обучению граждане осваивают IT-технологии, инженерные и медицинские профессии, рабочие специальности и даже учатся управлять БПЛА»,— пояснил «Ъ-Ростов» начальник отдела профориентации и обучения ГУ РО «ЦЗН г. Ростова-на-Дону» Сергей Убирайло.

По словам господина Убирайло, у жителей Ростова наиболее востребованы рабочие специальности, а обучение длится несколько месяцев. Слушателем некоторых курсов можно стать по окончанию средней школы, что делает их альтернативой среднему профессиональному образованию.

Валентина Любашенко