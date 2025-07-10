Цена привязалась к смартфону

Одни и те же товары разным людям дороже или дешевле предлагает маркетплейс «Яндекса» предлагает. Все зависит от модели устройства, с которого оформлен заказ, а также платежеспособности покупателя и истории его предыдущих покупок, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. В чем особенность ценовой политики «Яндекс Маркета»? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Клиенты «Яндекс Маркета» пожаловались на завышенные цены для владельцев iPhone. Зачастую они платят на 10-20% больше, чем пользователи смартфонов на Android, отмечают собеседники “Ъ FM”. Стоимость указывается разная, несмотря на то, что речь об идентичных товарах от одних и тех же продавцов. В некоторых случаях цена увеличивается почти вдвое, если алгоритмы системы считают, что покупатель более платежеспособен. Таких клиентов выявляют по более дорогим моделям смартфонов. С ситуацией сталкиваются как постоянные пользователи площадки, так и новые клиенты, рассказал “Ъ FM” житель Москвы Михаил: «Недавно выбирал велосипед, и коллега присмотрела неплохой вариант, прислала ссылку на "Яндекс Маркет", говорит: "Посмотри, какой есть за 30 тыс. руб.". Открываю ссылку, и маркетплейс выдает мне цену 27 тыс. руб. Говорю: "Подешевел". Она утверждает: "Нет, не подешевел". Потом вместе открыли приложение, она на своем iPhone, а я на китайском телефончике, и смотрим, так и есть: у нее цена составляет 30 тыс. руб, у меня — 27 тыс. руб.».

Как убедился “Ъ FM”, на других маркетплейсах, таких как Wildberries или Ozon, цены на один и тот же товар для пользователей разных устройств остаются неизменными. По словам продавца «Яндекс Маркета» и владельца клуба «Партнеров на маркетплейсах» Ильи Бухарина, алгоритмы системы до сих пор непонятны даже самим селлерам: «Могу лишь сказать от лица продавца на маркетплейсе, что ниже установленной нами цены товар не продается, а как выстраивается динамическое ценообразование, нам, как и покупателю, неизвестно.

В отличие от зарубежных сервисов тут история менее прозрачна, площадка не раскрывает, как формируются цены и не уведомляет покупателей о возможных изменениях. Законно ли это? Формально да. Цены устанавливают продавцы, а динамическое ценообразование — это способ оптимизировать продажи».

Представители «Яндекс Маркета» не ответили на вопрос “Ъ FM”, действительно ли модель смартфона влияет на ценообразование? В компании указали на другие причины, которые формируют конечную стоимость товаров.

Представитель «Яндекс Маркета» Для всех покупателей "Яндекс.Маркетам установлена единая базовая цена на каждый товар, она зачеркнута и выделена серым цветом. Все цены устанавливают продавцы и могут менять их в любое время, а также предлагать дополнительные скидки и акции для покупателей. Кроме этого, маркет также может предлагать разнообразные программы скидок: по карте Альфа-банка, через "Яндекс Пэй", а также скидки для новых пользователей и персональные.

Коррекция цен на один и тот же товар с учетом платежеспособности клиента — это нарушение потребительских прав, говорит юрист Илья Рачков: «Дискриминировать одних покупателей по отношению к другим или одних пользователей по отношению к другим только на основании того, что у одних одна модель смартфона, а у других иная — это незаконно хотя бы с точки зрения законодательства о защите конкуренции. У тех, кто предлагает заключить так называемый публичный договор, обязанности одинаковые по отношению ко всем пользователям.

Можно обращаться в тот же Федеральную антимонопольную службу, в Роспотребнадзор, который занимается защитой прав потребителей, и чтобы ФАС уже разбиралась с этой ситуацией, или Роспотребнадзор. У нас есть закон о защите прав потребителей, есть Общество защиты прав потребителей, которые объединяют подобные требования. Возможно подавать групповые иски в суды общей юрисдикции, например, если речь идет о потребителях как физических лицах».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, если попробовать заказать товар на «Яндекс Маркете» с компьютера, на сайте площадки высветится самая низкая цена по сравнению с другими устройствами. Впрочем, специфика работы алгоритмов остается частью внутрикорпоративной информации.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак