На «Крыльях Пармы» выступит авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи»
Хедлайнером авиационной части фестиваля «Крылья Пармы» станет авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи». Об этом сообщает организационный комитет фестиваля.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
АГВП «Русские витязи» была создана в 1991 году. Сейчас группа выступает на самолетах-истребителях Су-35 и Су-30СМ. Воздушную программу на «Крыльях Пармы» покажет и авиагруппа «Первый полет». Эта группа выступала на фестивале в прошлом году.
Авиафестиваль «Крылья Пармы» состоится на аэродроме Фролово 12 июля.