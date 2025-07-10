На «Крыльях Пармы» выступит авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи»

Хедлайнером авиационной части фестиваля «Крылья Пармы» станет авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи». Об этом сообщает организационный комитет фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АГВП «Русские витязи» была создана в 1991 году. Сейчас группа выступает на самолетах-истребителях Су-35 и Су-30СМ. Воздушную программу на «Крыльях Пармы» покажет и авиагруппа «Первый полет». Эта группа выступала на фестивале в прошлом году.

Авиафестиваль «Крылья Пармы» состоится на аэродроме Фролово 12 июля.