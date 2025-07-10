Агророс Банк: «Домашний банк» с устойчивыми ценностями и с собственной «АБ Культурой»

АО «Банк “Агророс”» был основан 23 мая 1994 года и по праву считается одним из старейших банков страны. С момента основания организация активно содействует развитию предпринимательства, предлагая клиентам широкий спектр финансовых услуг и решений, как для бизнеса, так и для личных целей.

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В Ижевске банк позиционирует себя как «Домашний банк», подчеркивая свою приверженность локальным ценностям и особой внутренней культуре, получившей название «АБ Культура». Основным приоритетом банка остаются клиенты, для которых создаются максимально комфортные условия обслуживания, включая специальные предложения для гибких и современных компаний.

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Одним из ключевых социальных проектов банка стал «АБ клуб» — бесплатный клуб для общения и обмена опытом между предпринимателями, инвесторами, топ-менеджерами и теми, кто только начинает свой бизнес-путь. Участники клуба регулярно собираются на бизнес-встречи в регионах присутствия банка. На сегодняшний день клуб насчитывает более 1,3 тыс. человек, которые находят здесь поддержку, ценные знания и новые возможности для роста

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АО «Банк “Агророс”» уделяет значительное внимание вопросам экологии и устойчивого развития. Экологическая программа включает несколько направлений:

Озеленение городов: сотрудники банка высаживают деревья в парках, на территориях школ и скверов, а также берут на себя обязательства по уходу за зелеными насаждениями.

Поддержка зеленых зон: банк организует субботники, в рамках которых волонтеры и сотрудники очищают общественные пространства от мусора, ухаживают за газонами и клумбами.

Экологизация офисов: банк внедряет энергосберегающие технологии, отказывается от одноразового пластика и внедряет сортировку отходов, делая экологичный подход частью корпоративной культуры.

Новая стратегия и мышление

Значимым этапом в развитии банка стало назначение в 2006 году на пост председателя правления Дмитрия Кондрацкова. Под его руководством и благодаря слаженной работе команды, банк прошел через масштабную трансформацию, внедрив современные технологии и управленческие методы. Это позволило не только преодолеть кризисные периоды, но и расширить присутствие банка в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления Агророс Банка Дмитрий Кондрацков

Фото: предоставлено Агророс Банк Председатель правления Агророс Банка Дмитрий Кондрацков

Фото: предоставлено Агророс Банк

Важную роль в стратегическом развитии сыграла книга Александра Остервальдера и Ива Пинье «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора». По словам Дмитрия Кондрацкова, именно эта книга помогла переосмыслить бизнес-процессы, структурировать стратегические подходы и выстроить собственную систему развития банка.

Команда разработала собственные канвасы, что позволило существенно сократить время на стратегическое планирование и повысить эффективность внутренних процессов. Особенную ценность представляет практический инструментарий книги, который не просто объясняет, «как должно быть», а предлагает конкретные и гибкие решения, применяемые в реальных бизнес-условиях.

Благодаря такому подходу, команда банка стала воспринимать организацию как единую, логически взаимосвязанную систему, что открыло новые горизонты в управлении и развитии.

В Агророс Банке была внедрена плоская система управления, при которой решения принимаются коллективно — без доминирования руководства. Все участники находятся в равных условиях, а приоритет отдается не должности, а уровню экспертности и глубине понимания обсуждаемого вопроса.

Сейчас приоритетом Агророс Банка является повышение осознанности сотрудников и их вовлеченности в развитие компании. «Успех возможен только при наличии команды, четкой миссии и готовности адаптироваться»,— уверен Дмитрий Кондрацков.

Прозрачность и вовлеченность как основа корпоративной культуры

В Агророс Банке открытость руководства и прозрачность решений — ключевые элементы здоровой корпоративной культуры. Сотрудники ценят возможность понимать, как принимаются решения, и участвовать в этом процессе. Регулярные открытые встречи, обсуждение стратегии и учет обратной связи помогают снизить неопределенность и укрепляют доверие внутри команды.

Вовлеченность в формирование будущего компании становится для сотрудников сильным мотиватором. Понимание своей значимости и причастности к общему делу повышает лояльность и привлекает новых талантливых специалистов.

Для банка корпоративная культура — это не просто HR-инструмент, а живая система, основанная на гибкости, развитии, социальной ответственности и открытом диалоге. Это позволяет удерживать ценных сотрудников и строить сильные, сплоченные команды.

Основные продукты банка

Услуги для юридических лиц:

Индивидуальные решения по залоговому кредитованию

РКО: условия для комфортного обслуживания бизнеса

ВЭД с прямыми кор.счетами в валюте

Зарплатные проекты

Депозиты

Корпоративные карты

Эквайринг

Банковские гарантии

Услуги для физических лиц:

Кредит наличными

Вклады в рублях и иностранной валюте

Обмен валюты по одному из лучших курсов в регионах присутствия банка. Курс топ-3 в Ижевске (На основании ежедневного курса банка на апрель 2025 года по данным сервиса «Банки.ру» (доллар США, Евро)

Дебетовые карты + СБП Системы денежных переводов

Банк продолжает активно инвестировать в развитие цифровых сервисов, внедряя онлайн-решения, которые упрощают клиентский опыт и делают финансовые операции доступными из любой точки страны. Благодаря сочетанию устойчивых ценностей, социальной ответственности и технологичности, Банк уверенно смотрит в будущее и остается надежным партнером для бизнеса и общества.

БАНК АГРОРОС АО.