«Аркаим» войдет в новый туристический маршрут по истории металлургии

В Челябинской области готовят к запуску туристический проект «5 тыс. лет металлургии», который объединит древние и современные технологии. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим». Маршрут включает ключевые точки: Аркаим, Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод.

В «Аркаиме» туристы смогут участвовать в мастер-классах по выплавке металла, посетить реконструированные жилища каменного века, осмотреть ветряную мельницу и выставку археологических находок. На второй день запланирована экскурсия с обзором памятника «Синташта», где гости увидят реконструированные курганы и примут участие в экспериментах по древним технологиям.

Директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина сообщила, что экспертная оценка маршрута запланирована на июль-август. При успешной проверке проект может быть запущен уже осенью. Новый маршрут станет частью федеральной программы развития промышленного туризма и позволит проследить историю металлургического производства на Урале.

Анастасия Гемель