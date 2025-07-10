В Уфе рядом с русским драмтеатром построят 29-этажную гостиницу
Рядом со зданием Государственного академического русского драмтеатра в Уфе планируют построить 29-этажную гостиницу с двухэтажным подземным паркингом на 400 машиномест, также в квартале возведут двухэтажный ресторан, а здание планетария реконструируют, следует из утвержденных мэрией проектов планировки и межевания территории.
Русский драмтеатр
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Площадь проекируемого картала составляет 32,9 га. Планируемые сроки строительства — с 2025 по 2035 годы.
Проекты по заказу Главархитектуры Уфы разработало ООО АПБ Уфы, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации города.
В квартале сохранят здание Государственного академического русского драмтеатра, колесо обозрения, памятник Ленину, фонтан, парк «Волшебный мир», клуб Pravda Hall, два ресторана, кафе и так далее.
В декабре 2020 года Главархитектура Уфы заключила контракт на разработку проектов планировки и межевания этого квартала с МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Уфы (на данный момент ликвидировано, правопреемником является ООО АПБ Уфы). Как сообщается на сайте госзакупок, компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 6,2 млн руб. за 5,6 млн руб.