В Уфе рядом с русским драмтеатром построят 29-этажную гостиницу

Рядом со зданием Государственного академического русского драмтеатра в Уфе планируют построить 29-этажную гостиницу с двухэтажным подземным паркингом на 400 машиномест, также в квартале возведут двухэтажный ресторан, а здание планетария реконструируют, следует из утвержденных мэрией проектов планировки и межевания территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский драмтеатр

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Русский драмтеатр

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Площадь проекируемого картала составляет 32,9 га. Планируемые сроки строительства — с 2025 по 2035 годы.

Проекты по заказу Главархитектуры Уфы разработало ООО АПБ Уфы, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации города.

В квартале сохранят здание Государственного академического русского драмтеатра, колесо обозрения, памятник Ленину, фонтан, парк «Волшебный мир», клуб Pravda Hall, два ресторана, кафе и так далее.

В декабре 2020 года Главархитектура Уфы заключила контракт на разработку проектов планировки и межевания этого квартала с МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Уфы (на данный момент ликвидировано, правопреемником является ООО АПБ Уфы). Как сообщается на сайте госзакупок, компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 6,2 млн руб. за 5,6 млн руб.

Майя Иванова