Волгоградка получила три года колонии за истязание маленького сына

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы по уголовному делу об истязании малолетнего сына (ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, с августа по октябрь прошлого года фигурантка систематически избивала своего шестилетнего сына. В один из дней она выгнала ребенка из дома в вечернее время. Мальчик самостоятельно преодолел несколько километров и дошел до дома своего отца. Также мать специально обожгла сына утюгом.

Свою вину фигурантка не признала. По решению суда она получила три года исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил. Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Павел Фролов