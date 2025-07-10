В Самарской области за день произошло три инцидента на воде, есть погибшая
Только за один день 9 июля в Самарской области произошло три инцидента на воде. Один из них закончился трагически, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, в Ленинском районе Самары спасен тонущий в Волге мужчина 1961 года рождения. Его эвакуировали на берег.
В Комсомольском районе Тольятти очевидцы извлекли из воды тело погибшей женщины.
Поздно вечером в Самаре в протоке Сулейманка произошло столкновение двух гидроциклов. При этом пострадали три человека, но всех удалось спасти.