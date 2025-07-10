Студентам—водителям такси в Удмуртии предлагали весной доход до 185 тысяч рублей

Этой весной студентам, которые могут работать водителем такси, предлагали зарплату до 185 тыс. руб. в месяц, но с уточнением, что итоговый доход зависит от количества смен, маршрутов и участия в бонусных программах, сообщили в сервисе «Авито.Подработка». Количество предложений на подработку водителем такси выросло на 99% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средний предлагаемый студентам доход за неполный рабочий день составил в апреле-мае 51,8 тыс. руб. в месяц. В отдельных сферах — от 44 тыс. до 159 тыс. руб. в месяц. Самыми популярными направлениями весеннего сезона стали курьерская доставка и работа в такси. Количество предложений для курьеров в регионе выросло на 150% год к году. Средняя предлагаемая зарплата доставщиков составила этой весной 160 тыс. руб.

«Несмотря на привлекательные цифры потенциального дохода в такси и доставке, важно учитывать переменные факторы, влияющие на итоговый заработок. В то же время традиционные варианты с фиксированным графиком, такие как работа поваром-кассиром, тоже набирают популярность, что говорит о разнообразии интересов со стороны студентов при выборе подработки»,— прокомментировал Сергей Яськин.

В помещении и с фиксированным графиком студентам предлагали среди прочего работать поваром, количество таких вакансий выросло на 14% год к году. Среднее вознаграждение — 44,5 тыс. руб. в месяц.

В целом соискательская активность в республике выросла весной на 35% год к году. Наибольшей популярностью среди студентов пользовались вакансии курьера (+66%) и повара (65%).