В августе планируют начать облицовку мечети Ар-Рахим в Уфе

Уфимскую мечеть Ар-Рахим начнут облицовывать в августе, сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров. «Определились, какой будет фасад, закупили материал»,— отметил он. По словам главы региона, в следующем году строители будут заниматься благоустройством территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году рухнул один из куполов мечети

Фото: Булат Баширов В 2023 году рухнул один из куполов мечети

Фото: Булат Баширов

Руководитель республики отметил, что к зиме планируется закрыть здание и начать внутренние отделочные работы. Сроки завершения строительства он не назвал. Господин Хабиров заверил, что работы не будут останавливать. По его словам, после завершения строительства мечеть станет «одной из лучших в России».

Мечеть Ар-Рахим начали возводить в 2006 году. В 2011 году спонсором строительства стал благотворительный фонд «Урал». С 2016 года финансирование объекта заморозили. По данным на конец 2021 года, на строительство потратили 1,8 млрд руб. В марте 2023 года из-за порыва ветра один из четырех золоченых куполов упал, пришлось изготовить и установить новую конструкцию. Глава республики неоднократно заявлял, что финансировать работы на объекте необходимо на средства благотворителей.

Мечеть продолжили строить в апреле прошлого года. В 2024 году власти сначала сообщали, что на эти цели потребуется 700 млн руб., позже сумма была увеличена до 1 млрд руб., столько же планировалось выделить в этом году.

Майя Иванова