В суд передали второе дело о взятках экс-сотрудника «Челябинскавтодора»

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении взяток от дорожников (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Материалы переданы в Аргаяшский районный суд, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, начальник отдела «Челябинскавтодора» с июня по сентябрь 2022 года через посредника получил от учредителя ООО «Дорстройгрупп» взятку в виде щебня в объеме 10 т, а также услуг по укладке дорожной плитки на личном участке. За это сотрудник госучреждения помог беспрепятственно принять выполненный подрядчиком ремонт автомобильной дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемого общей стоимостью 9,8 млн руб.

Это уже второй уголовное дело о получении взяток Артемом Степановым, переданное в суд в этом году. Первое рассматривал Курчатовский районный суд Челябинска. По версии следствия, в 2022-2023 годах начальник отдела получил от другого сотрудники «Челябинскавтодора» деньги за назначение курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района. А также получал взятки от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту трех автодорог. Общая сумма взяток составила более 2 млн руб. В начале июня суд приговорил Артема Степанова к шести годам условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб.