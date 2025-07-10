Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав 17-летнего инвалида в Астрахани

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков доложит о ходе и результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в Астрахани. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным соцсети, в многоквартирном доме по ул. Зеленой в Астрахани не работает специальное подъемное оборудование, у пандуса высокий угол наклона. В связи с этим проживающий там 17-летний подросток, являющийся инвалидом-колясочником, не может передвигаться по лестничным маршам на инвалидной коляске.

Родителям этого подростка приходится переносить сына на руках. Семья неоднократно обращалась в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов