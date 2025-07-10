Скандал с захватом газопровода и фальсификациями в оренбургском СНТ дошел до СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав членов садового некоммерческого товарищества «Клуб им. Чкалова» в Оренбургской области. Это связано с жалобами в телеграм-канале Информационного центра СК России на ход расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в 2021 году за счет садоводов был построен газопровод, но в 2022 году председатель СНТ оформил право собственности на объект на себя и своих родственников. После этого они начали требовать деньги за подключение газа.

Кроме того, авторы публикации утверждают, что в СНТ не ведется бухгалтерский учет, нет ревизионной комиссии, а отчеты о расходах фальсифицируются. Также незаконно продаются и изымаются земельные участки. До сих пор никто не привлечен к ответственности.

Уголовное дело расследуется Следственным управлением СК России по Оренбургской области. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального ведомства Вячеслава Зудермана доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Георгий Портнов