Линии электропередач в Вавожском районе повреждены после грозы

В Вавожском районе произошло повреждение линий электропередач и оборудования из-за сильного урагана и грозы, сообщает пресс-служба муниципалитета. В результате инцидента было нарушено электроснабжение, повалены деревья, повреждены кровли домов и местами сорваны крыши.

Были привлечены ресурсы и специалисты служб электросетей из Селтинского, Увинского и Сюмсинского районов. В местной администрации уточнили, что аварийно-восстановительные работы планируют завершить в течение дня.