Проживание беженцев с Украины в Уфе обойдется в 3 млн рублей

ГБУ РБ Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты заключило договор на размещение в пунктах временного размещения в Башкирии беженцев с Украины, из Луганской и Донецкой Народных Республик. Контракт подписан с ООО «Хомай» за 3,18 млн руб.

Пункт временного размещения открыт в санатории-профилактории «Речные зори» возле Мельничного озера на реке Уфа. Договор рассчитан на 3178 койко-дней. На одного человека в сутки выделяется 1 тыс. чел.

ООО «Хомай», по данным «СПАРК Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2022 года. Компания занимается деятельностью в области медицины. Владелец — Ренат Хабибуллин. В этом году компания заключила семь госконтрактов на общую сумму 50,73 млн руб.

Майя Иванова