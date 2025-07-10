С Украины в Россию возвращены две девочки, разъединенные с матерью

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении с Украины в Россию двух девочек в возрасте 10 и 6 лет. Церемония воссоединения двух сестер с матерью прошла при посредничестве Катара и Международного Комитета Красного Креста, добавила омбудсмен. Ее слова приводит ТАСС.

Госпожа Львова-Белова рассказала, что сестры в 2020 году с бабушкой поехали на Украину в гости. В Россию они не могли вернуться сначала из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а затем из-за начала боевых действий.

Всего с учетом сегодняшней церемонии в Россию с Украины вернулись 24 ребенка из 16 семей. Еще 101 ребенок из 81 семьи вернулся из России на Украину и в третьи страны.

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Тогда помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, говорил, что в списке 339 фамилий. По его словам, российская сторона рассмотрит все заявки о детях «без исключения».

7 июля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в российский список вошли 18 детей. Из них 10 несовершеннолетних находятся на Украине, остальные — в странах Европы. Госпожа Львова-Белова говорила, что передать украинской стороне список планируется на следующем раунде переговоров.

Полина Мотызлевская