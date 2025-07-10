Пожарные в Марий Эл реанимировали мужчину при спасении из горящей квартиры

В Марий Эл спасатели МЧС реанимировали молодого человека без признаков жизни при спасении из горящей квартиры в Волжске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в квартире на первом этаже многоэтажного дома. Пожарным пришлось вскрывать дверь квартиры. В задымленном помещении они обнаружили мужчину без признаков жизни.

После проведения сердечно-легочной реанимации у пострадавшего появились пульс и дыхание. Спасенного передали бригаде скорой помощи.

Анар Зейналов