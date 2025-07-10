Каждый второй ижевчанин не имеет никаких сбережений
40% жителей Ижевска не имеют сбережений, обеспечены более чем на год лишь 4% горожан, следует из опроса от сервиса SuperJob. Запас финансовой прочности 23% ижевчан составляет от одного до двух месяцев. По 12% пришлось на тех, кто может продержаться менее месяца, и на тех, чьей подушки безопасности хватит на срок от шести до 12 месяцев. Накоплений 9% горожан хватит на срок от трех месяцев до полугода. Средний запас финансовой прочности при потере всех источников дохода составляет чуть более четырех месяцев.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
За личными финансами следят 75% ижевчан: 48% учитывают доходы и расходы приблизительно, 27% ведут детальный учет. Четверть горожан не следят за изменениями своего бюджета.
41% жителей рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 26% — на 6-12 месяцев, 13% — долгосрочно. В целом планируют свои доходы и расходы 80% ижевчан.
Уровень своей финансовой грамотности горожане чаще всего оценивают как средний. Так посчитали 47% респондентов. О высокой компетентности заявляли 20% ижевчан, о низкой — 8%.
О недостатке сбережений относительно других возрастных категорий чаще сообщали респонденты в возрасте от 35 до 45 лет. Они ведут денежный учет и планируют траты в среднесрочной перспективе. Такие горожане склонны сомневаться в уровне своей финансовой грамотности.
Ижевчане с доходом от 100 тыс. руб. чаще респондентов с меньшей зарплатой ведут личный бюджет, планируют поступления и траты на долгий срок и имеют сбережения.