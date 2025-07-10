Каждый второй ижевчанин не имеет никаких сбережений

40% жителей Ижевска не имеют сбережений, обеспечены более чем на год лишь 4% горожан, следует из опроса от сервиса SuperJob. Запас финансовой прочности 23% ижевчан составляет от одного до двух месяцев. По 12% пришлось на тех, кто может продержаться менее месяца, и на тех, чьей подушки безопасности хватит на срок от шести до 12 месяцев. Накоплений 9% горожан хватит на срок от трех месяцев до полугода. Средний запас финансовой прочности при потере всех источников дохода составляет чуть более четырех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За личными финансами следят 75% ижевчан: 48% учитывают доходы и расходы приблизительно, 27% ведут детальный учет. Четверть горожан не следят за изменениями своего бюджета.

41% жителей рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 26% — на 6-12 месяцев, 13% — долгосрочно. В целом планируют свои доходы и расходы 80% ижевчан.

Уровень своей финансовой грамотности горожане чаще всего оценивают как средний. Так посчитали 47% респондентов. О высокой компетентности заявляли 20% ижевчан, о низкой — 8%.

О недостатке сбережений относительно других возрастных категорий чаще сообщали респонденты в возрасте от 35 до 45 лет. Они ведут денежный учет и планируют траты в среднесрочной перспективе. Такие горожане склонны сомневаться в уровне своей финансовой грамотности.

Ижевчане с доходом от 100 тыс. руб. чаще респондентов с меньшей зарплатой ведут личный бюджет, планируют поступления и траты на долгий срок и имеют сбережения.