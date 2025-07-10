Лавров и Рубио начали переговоры в Малайзии
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает корреспондент «Ъ». Темы встречи Москва и Вашингтон не раскрывали.
Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах
Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ
Сергей Лавров и Марко Рубио с февраля провели семь телефонных разговоров. В основном главы МИД РФ и Госдепартамента обсуждали восстановление российско-американских отношений и урегулирование конфликта на Украине.
Впервые лично они встречались в феврале в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США по устранению раздражителей в отношениях стран.