Лавров и Рубио начали переговоры в Малайзии

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает корреспондент «Ъ». Темы встречи Москва и Вашингтон не раскрывали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах

Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах

Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ

Сергей Лавров и Марко Рубио с февраля провели семь телефонных разговоров. В основном главы МИД РФ и Госдепартамента обсуждали восстановление российско-американских отношений и урегулирование конфликта на Украине.

Впервые лично они встречались в феврале в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США по устранению раздражителей в отношениях стран.

Лусине Баласян; Анастасия Домбицкая, Куала-Лумпур