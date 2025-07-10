Суд на порядок снизил штраф театру русской классики «Остров» из-за отчетности

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск бизнес-омбудсмена Павла Солодкого к соцфонду, оштрафовавшему АНО «Театр русской классики "Остров"» за отсутствие страховки сотрудников на производстве за три квартала 2024 года. Театр привлекли к ответственности в январе 2025 года, сумма штрафа составила 1 тыс. руб., следует из материалов дела в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В феврале представители театра пожаловались омбудсмену, сообщив, что сведения о страховке были предоставлены соцфонду с задержкой из-за самочувствия ответственного сотрудника: ко времени сдачи отчетности он был на больничном. Театр сослался на тяжелое финансовое положение, отсутствие умысла, а также итоговую сдачу отчетности.

Омбудсмен безуспешно просил соцфонд учесть смягчающие обстоятельства, а затем обратился с иском в суд, который разделил его позицию и сократил сумму штрафа театру до 100 руб.

Владимир Зубарев