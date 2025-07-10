В Пензе пойдет под суд глава фирмы за уклонение от уплаты налогов на 79 млн руб.

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении руководителя организации, занимающейся оптовой торговлей мясной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось, в Пензе фигурант с июля 2019 года по июнь 2022 года уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 79 млн руб. В налоговых декларациях он указывал ложные данные.

По ходатайству следствия суд арестовал имущество фигуранта на сумму более 79 млн руб. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов