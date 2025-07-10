«Россети Тюмень» направят более 13 млрд на развитие электросетевого комплекса трех регионов

В 2025 году компания «Россети Тюмень» направит 13,1 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В рамках нового строительства энергетики намерены за этот период ввести в эксплуатацию 198 МВА трансформаторной мощности и 213 км линий электропередачи.



Около половины инвестиционного бюджета «Россети Тюмень» направят на обновление электросетей Тюменской области. В связи с высокими темпами развития промышленности и индивидуального жилищного строительства в этом регионе энергетики увеличат трансформаторную мощность подстанций и пропускную способность линий электропередачи. В 2025 году в Тюменской области реконструируют 7 высоковольтных питающих центров 110 кВ, в том числе подстанции «Перевалово» и «Утяшево». Работы позволят повысить надежность электроснабжения более 30 населенных пунктов.

Ключевой проект инвестпрограммы в Югре – ввод в эксплуатацию нового высоковольтного питающего центра мощностью 80 МВА. Объект обеспечит электроэнергией инфраструктуру нефтяного месторождения имени О. А. Московцева.

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается масштабная реконструкция основных питающих магистралей: «Надым – Салехард-1» и «Надым – Салехард-2».

Инвестпрограмма «Россети Тюмень» учитывает ключевые запросы потребителей и способствует социально-экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Реализация запланированных мероприятий позволит компании повысить надежность электроснабжения жителей макрорегиона, а также обеспечить выдачу необходимой мощности социально значимым объектам и крупным промышленным предприятиям Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»