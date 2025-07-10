Житель Йошкар-Олы получил восемь лет за избиение матери до смерти
Суд приговорил жителя Йошкар-Олы к восьми годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшее по неосторожности ее смерть. Мужчина нанес 39 ударов престарелой женщине, находившейся в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Марий Эл.
Житель Йошкар-Олы получил восемь лет за избиение матери до смерти
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным следствия, преступление совершено с 26 декабря 2024 года по 11 января 2025 года в Йошкар-Оле. Осужденный наносил удары руками и ногами по различным частям тела своей матери, которая находилась в беспомощном состоянии из-за престарелого возраста и заболевания. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
По уголовному делу проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели и проведены другие следственные действия, подтверждающие вину осужденного. Приговор в законную силу не вступил.