Суд приговорил жителя Йошкар-Олы к восьми годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшее по неосторожности ее смерть. Мужчина нанес 39 ударов престарелой женщине, находившейся в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Йошкар-Олы получил восемь лет за избиение матери до смерти

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Житель Йошкар-Олы получил восемь лет за избиение матери до смерти

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, преступление совершено с 26 декабря 2024 года по 11 января 2025 года в Йошкар-Оле. Осужденный наносил удары руками и ногами по различным частям тела своей матери, которая находилась в беспомощном состоянии из-за престарелого возраста и заболевания. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели и проведены другие следственные действия, подтверждающие вину осужденного. Приговор в законную силу не вступил.

Анар Зейналов