В Башкирии предложили защитить права займодавцев

Совет законодателей России поддержал концепцию проекта федерального закона о защите интересов граждан, дающих в долг крупные суммы денег. Документ разработал Курултай Башкирии, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

Курултай предложил заверять договор займа между гражданами нотариально и обязать заемщика предоставлять обеспечение обязательств или страховать в пользу займодавца риск их невыполнения, отмечает председатель парламента Константин Толкачев. По его словам, сейчас закон требует составлять договоренности в письменном виде, но на практике это не всегда делается.

Депутаты отмечают, что необходимо системно решать проблему невозврата долгов.

Константин Толкачев добавил, что наблюдается рост объемов договоров займа между гражданами, банковский кредит взять сложнее из-за высоких ставок.

Майя Иванова