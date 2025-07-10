Регистрации подержанных авто в Свердловской области выросли на 13,5% за полгода

По итогам первого полугодия в Свердловской области число регистраций машин с пробегом выросло на 13,5%, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Авто.ру» со ссылкой на данные «Автостата». В среднем возраст автомобиля составил 13,2 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

70% проданных машин, как и в начале года (+1%), — корейские, японские или европейские, автомобили из России занимают 17% вторичного рынка (-1% к началу года), Еще 9% — автомобили из других стран, 5% — из Китая (+1% к началу года). Самыми просматриваемыми авто в этой категории стали Lada Granta, Ford Focus и Lada 2114.

Количество регистраций новых автомобилей при этом снизилось на 1,5% за полугодие (2,5 тыс. единиц в месяц). Чаше всего в этой категории искали Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Granta и Lada Vesta.

По прогнозу руководитель сектора регионального развития «Восток» компании «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков прогнозирует рост продаж во втором полугодии почти на 20% в случае снижения ключевой ставки, не только из-за удешевления кредитов, но и из-за стимула тратить деньги со вкладов. «Кроме того, мы ожидаем, что сохранятся скидки и спецпредложения на новые автомобили, а также будут расширены программы льготного автокредитования. Так, например, недавно в Минпромторге заговорили про возвращение скидок в рамках программ “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”»,— сказал господин Маньков. При этом тормозить спрос, по его словам, будут высокие требования банков к заемщикам автокредитов.

Напомним, в Свердловской области в первые пять месяцев 2025 года, по данным «Дром», фиксировалось падение продаж подержанных автомобилей на 6%, при этом рост продаж китайских автомобилей на вторичном рынке составил 15%, а их цена снизилась на 22%. Подержанные автомобили в целом подешевели на 18%, средняя цена составила 898 тыс. руб.

Анна Капустина