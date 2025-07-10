В Оренбуржье вынесли приговор машинисту, который пытался похитить топливо предприятия
Суд в Новотроицке признал виновным 29-летнего жителя села Горьковское Новоорского района по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По версии следствия и суда, в феврале машинист локомотива в рабочее время тайно пытался похитить дизельное топливо на железнодорожном пути станции Новорудная. Топливо на сумму свыше 14 тыс. руб. принадлежало Локомотивному депо Орск.
Предприимчивого машиниста обнаружили и задержали во время слива дизельного топлива. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.