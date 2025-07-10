В Нытве создадут многофункциональный досуговый центр

Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата рассмотрел проект ООО «ДСК “Магистраль”». Компания займется строительством многофункционального центра с развлекательными объектами и точками питания в Нытве. Объект с игровой площадкой и открытым паркингом возведут к 2028 году. Инициативе присвоили статус приоритетного инвестпроекта. На ее реализацию направят более 200 млн руб.

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ООО «ДСК “Магистраль”» было зарегистрировано в Пермском районе в 2012 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, возведением жилых и нежилых зданий, а также работами по монтажу стальных строительных конструкций. Учредителем является оренбургский предприниматель Алик Адамян, гендиректором — Сергей Заворохин.