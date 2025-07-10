Суд взыскал с ардатовской администрации ущерб, причиненный автомобилю собакой

Администрацию Ардатовского округа Нижегородской области обязали возместить материальный ущерб владельцу автомобиля, поврежденного укусами безнадзорной собаки. Размер компенсации составил 27,7 тыс. руб., сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Инцидент произошел еще в августе 2023 года. Истец ехал на автомобиле в рабочем поселке Ардатов, и бегавшая по улице овчарка укусила заднее левое крыло и левую заднюю дверь автомобиля. В результате на нем образовались маленькие царапины и вмятины.

По делу провели судебную экспертизу, которая установила, что повреждения действительно нанесены собакой.

Суд удовлетворил иск частично, отказав в компенсации морального вреда.

Галина Шамберина