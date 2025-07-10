Уральская таможня оформила ввоз более 350 змей
Уральская электронная таможня оформила ввоз из Чехии 354 змей общим весом 105 кг, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
Питон
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По ее данным, предприниматель из Липецка разводит змей для последующей продажи частным клиентам. В связи с этим он приобрел 350 королевских питонов и четыре береговых гоферовых змеи. Их перевозили автотранспортом в специальных пластиковых коробках через Польшу, Литву и Белоруссию в Липецк.