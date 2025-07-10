Строительство нового питомника для растений оценили в 325 млн рублей

Проект ООО «Пермская цветочная компания» по строительству тепличного комплекса для выращивания цветов и агропродукции получил статус приоритетного инвестиционного. Согласно проекту, представленному на региональном совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата, объект возведут рядом с Восточным обходом в Пермском муниципальном округе. На территории появятся промышленные теплицы и лаборатория. Общий объем инвестиций в проект — 325 млн руб. Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2032 год. В рамках социальной инициативы компания построит учебный класс для практических занятий студентов ПГАТУ и других вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Минувшей весной «Ъ-Прикамье» сообщал, что администрация Перми продолжает поиски нового земельного участка для реализации инвестпроекта по строительству питомника растений. Ранее его планировалось обустроить в Мотовилихинском районе на ул. Уинской. Тогда же стало известно, что муниципальный питомник растений могут возвести в районе села Фролы Пермского муниципального округа. Ныне действующий питомник продолжает свою работу на базе муниципального казенного учреждения «Горзеленстрой» на ул. Мартовской, неподалеку от ул. Уинской, рядом с Восточным обходом.