В Оренбуржье выявлен факт искусственного «дробления» контрактов на ремонт дороги
Прокуратура Тоцкого района во время проверки выявила факт искусственного «дробления» контрактов на ремонт дороги «с целью непроведения торгов». Главу администрации Зареченского сельсовета привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ (выбор способа определения исполнителя с нарушением требований, установленных законодательством РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, с марта по апрель администрация Зареченского сельсовета заключила три контракта на выполнение капремонта автомобильной дороги, ведущей к центральной площади села Тоцкое Второе. Договоры были «искусственно «раздроблены» с целью возможности их заключения с единственным поставщиком». В результате были нарушены права других юридических лиц на участие в аукционе.
В арбитражном суде Оренбургской области на рассмотрении находится иск прокурора о признании заключенных договоров подряда недействительными.