Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп хочет ввести пошлины в 50% именно для Бразилии?

Президент Бразилии пообещал ввести ответные меры на пошлины Дональда Трампа. 9 июля американский лидер анонсировал увеличение тарифов до 50%. Луис Инасиу Лула да Силва уже созвал экстренное заседание администрации, сообщает телеканал CNN Brasil. Помимо Бразилии Трамп также объявил в соцсети Truth Social о повышении пошлин для Филиппин, Брунея, Молдавии, Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки. Новые тарифы вступят в силу 1 августа. Впрочем, западные СМИ самым неожиданным решением назвали чрезвычайно высокие тарифы именно на бразильские товары. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как отмечает The Washington Post, решение Трампа, судя по всему, спровоцировал предстоящий суд над Жаиром Болсонару. Бывшему президенту Бразилии грозят десятилетия в тюрьме по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2022 года. В июне он давал показания в Верховном суде Бразилии. Ожидается, что процесс над ним начнется позднее, но в 2025 году. Еще 7 июля Трамп опубликовал пост в соцсетях, в котором защищал Болсонару и проводил параллели с собственной ситуацией. Собеседники газеты в Бразилии считают, что Луис Инасиу Лула да Силва, рейтинг поддержки которого сейчас падает, сможет выгодно использовать вмешательство Трампа в политику Бразилии перед выборами в 2026 году. А вот в экономическом плане 50% пошлины могут серьезно сказаться на южноамериканской республике, для которой США — второй по величине торговый партнер после Китая.

Всего 9 июля Трамп анонсировал повышение пошлин для девяти стран, пишет The Guardian. Однако лишь в случае с Бразилией он отказался от стандартного шаблонного письма и вместо этого выступил с резкой критикой действующей администрации. «Это охота на ведьм, которую нужно немедленно прекратить!», цитирует политика издание. После объявления 50% пошлин бразильский реал продолжил падение, потеряв более 2% по отношению к доллару за сутки. Однако собеседники газеты опасаются, что непредсказуемая торговая стратегия Трампа может усугубить инфляцию и в США.

Тем временем Лула да Сильва пообещал ввести ответные меры, если Трамп претворит в жизнь свою угрозу. CNN подчеркивает, что это первый случай за несколько месяцев, когда кто-то пригрозил зеркальными мерами США. В отличие от 21 страны, получивших письма от Трампа на этой неделе, Бразилия в 2024 году импортировала в Соединенные Штаты больше, чем экспортировала. Торговый дефицит оценивался в $6,8 млрд. По данным Бюро переписи США, ответные пошлины Бразилии могут особенно сильно ударить по экспортерам топлива, самолетов, промышленного оборудования и электроники. Впрочем, в своем письме Трамп пообещал не налагать пошлины, если бразильские компании начнут производить товары в США. И собеседники телеканала сомневаются, что мера все-таки будет применена.

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