В Перми оборонный завод построит более 6 тыс. кв. м жилья для сотрудников

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» возведет новые жилые помещения для своих сотрудников в Кировском районе. Соответствующий проект получил статус приоритетного инвестиционного на сегодняшнем заседании совета по предпринимательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, площадь жилых помещений для персонала составит более 6 тыс. кв. м. На земельном участке предполагается также организация благоустройства.

«Наше предприятие с богатой историей и большим опытом. Мы входим в холдинг «Тактическое ракетное вооружение» в составе Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» и занимаемся выпуском продукции специального назначения, авиационного оборудования, продукции общепромышленного назначения и другой продукции. Соответственно, одной из стратегически важных задач предприятия является поддержка наших сотрудников», – отметил директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству завода «Машиностроитель» Виталий Волчек.

Напомним, до 2024 года государственная поддержка в рамках статуса «приоритетный инвестиционный проект» не распространялась на проекты, связанные с жилищным строительством. Однако, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в конце 2024 года соответствующие изменения о возможности строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках приоритетных инвестиционных проектов были внесены в постановление N 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края». Теперь краевые власти смогут предоставлять предприятиям сферы ОПК, планирующим реализацию инвестпроектов в статусе «приоритетный», земельные участки без проведения торгов на льготных условиях в целях строительства жилья для сотрудников. При этом, важным условием является обязательство сотрудников организации ОПК выкупить не менее 70% жилых площадей не позднее чем через 5 лет с момента присвоения проекту статуса «приоритетный».

«Оборонно-промышленный комплекс Прикамья играет стратегически важную роль, обеспечивая национальную безопасность не только региона, но и страны, а также стимулируя технологическое и экономическое развитие. Сейчас из-за наращивания объемов производства сформирован спрос на новые кадры. Поэтому необходимо инвестировать в сферу жилищного строительства – приобретать и строить для сотрудников предприятий жилье», — отметил губернатор Дмитрий Махонин.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» зарегистрировано в 2007 году. Производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны.