На модернизацию швейной фабрики в Лысьве направят 85 млн рублей

Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил статус «приоритетного инвестиционного» проекту ООО «Лысьвенская швейная фабрика». Согласно проекту, компания планирует к 2027 году расширить свое производство и построить дополнительные складские площади. Общий объем инвестиций в проект — 85 млн руб. Для реализации инициативы ЛШФ предоставят земельный участок рядом с существующим производством в Лысьве.

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В начале 2023 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что предприниматель Дмитрий Царев, владелец швейных производств в Прикамье и Московской области, решил открыть новую фабрику в Лысьве. Предприятие специализируется на пошиве специальной и защитной одежды. При выходе на проектную мощность лысьвенская фабрика планировала отшивать не менее 60 тыс. изделий в год и обеспечить работой 100 человек. Согласно официальному сайту, предприятие работает с 2024 года. По данным Rusprofile, гендиректором компании является Андрей Николаенко.