В районе Верхней Курьи планируется строительство нового курорта

В Мотовилихинском районе Перми может появиться новая база отдыха со СПА-услугами. Соответствующий проект ООО «Курорт “Курья”» получил статус приоритетного инвестиционного. Рекреационный объект с банями и фитнес-зоной разместится неподалеку от берега Камы в районе Верхней Курьи. Объем инвестиций в проект — 100 млн руб.

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ООО «Курорт “Курья”» было зарегистрировано в Перми в мае этого года. Компания ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Согласно Rusprofile, руководителем общества является пермский предприниматель Илья Сергеев. Общество зарегистрировано по адресу одноэтажного торгового центра, который господин Сергеев построил в 2020 году. В kartoteka.ru имеются сведения о пермском индивидуальном предпринимателе с именем Илья Сергеев. Бизнесмен является совладельцем компаний, близких к АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) и ее гендиректору и основному владельцу Алексею Андрееву.