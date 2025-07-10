В Самарской области осужденный получил дополнительный срок за экстремизм

В самарской исправительной колонии № 6 УФСИН осужденный получил дополнительный срок за организацию деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации «АУЕ», сообщили в региональном УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Деятельность гражданина по организации деятельности и распространения идеологии запрещенного движения была выявлена в ходе проведения оперативно-служебных мероприятий. После проведения проверочных мероприятий материалы были направлены в ФСБ для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации либо участие в такой деятельности».

В итоге Красноглинский районный суд вынес приговор: 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Алексей Алексеев