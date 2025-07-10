В Марий Эл водитель насмерть сбил лежавшего на парковке мужчину

В Звенигово водитель автомобиля Livan X6 Pro наехал на лежавшего на асфальте мужчину на парковке магазина и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался в реанимации местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Происшествие случилось около часа ночи. После наезда водитель вызвал скорую помощь, но покинул место аварии. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя.

Пострадавший скончался от полученных травм в реанимационном отделении Звениговской центральной районной больницы. Прокуратура Звениговского района взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Анар Зейналов