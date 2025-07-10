В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту гибели работника нефтегазовой компании

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели работника подразделения нефтегазовой компании в Оренбурге по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

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По информации ведомства, 30 июня работник организации находился на объекте на пр. Дзержинского. Во время осуществления своих трудовых обязанностей он получил поражение электрическим током. От полученной травмы он скончался 6 июля в медицинском учреждении.

Следователи выполняют действия, «направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего». В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за соблюдение требований охраны труда.

Руфия Кутляева