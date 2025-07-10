В Челябинске планируют создать кластер производителей спортивного оборудования

Челябинские производители спортивного оборудования объявили о планах создания отраслевого кластера. Инициативу поддержали региональные власти, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента «Опоры России» Артема Артемьева.

Как рассказал на выставке «Иннопром» Артем Артемьев, кластер будет сосредоточен на совместном производстве тренажеров, гирь и гантелей. Участники получат общую инфраструктуру и оборудование, а также будут сотрудничать в разработках и маркетинге. Господин Артемьев отметил, что проект основывается на опыте предприятий в Екатеринбурге, но будет адаптирован под местные условия.

Инициаторы проекта уверены, что кластер поможет импортозамещению и развитию отрасли в регионе. Первые переговоры с потенциальными участниками и властями уже состоялись.

Анастасия Гемель